Астрологічний прогноз на 16 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, можливих у такий час: ймовірні щедрі виплати, які перевершать навіть найсміливіші очікування. Це також час перемоги над сумнівами та духовного перетворення.

Символ дня: муза.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій: сили – як моральні, і фізичні – треба берегти.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: колір льону, волошковий.

Щасливі камені дня: яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: не можна переоцінювати свої сили та напружуватися, займаючись спортом та піднімаючи тяжкості. Не рекомендується також вдаватися до самолікування – у будь-якому разі бажано отримати пораду лікаря, навіть якщо він може дати його лише дистанційно.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто збуваються, тому не варто залишати їх поза увагою.

Афоризм дня: "Якщо ви хочете бути щасливими, ви повинні бути прив'язані до життєвої мети, а не до людей або речей" (Альберт Ейнштейн).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ламас – дарує незалежність та впевненість у собі.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди з мінералами та напівдорогоцінним камінням. Ворожіння дадуть відповідь на важливі запитання, що стосуються не однієї людини, а великих груп людей.

Табу дня: не можна напружувати зір, читаючи за поганого освітлення або працюючи довго за комп'ютером.

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