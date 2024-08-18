Астрологический прогноз на 18 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на человеческую психику и подталкивают его к неблаговидным поступкам.
Символ дня: Крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: Заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что на него можно махнуть рукой – принимать необходимые в таких случаях меры необходимо без промедления.
Питание дня: можно пробовать новые виды диеты.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для рыхления земли и подкормки растений.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу – даже в знакомых трактатах можно будет почерпнуть что-то новое.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – стоит обратить на них внимание.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – конфликт может привести к серьезным последствиям.
Цитата дня: «Начало победу - смелость» (Плутарх).
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