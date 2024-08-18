Астрологічний прогноз на 18 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на психіку людини та підштовхують її до непристойних вчинків.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: смарагд. агат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: захворювання, яке почалося цього дня, триває недовго, але це не означає, що на нього можна махнути рукою – вживати необхідних у таких випадках заходів необхідно без зволікань.

Харчування дня: можна пробувати нові види дієти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для розпушування землі та підживлення рослин.

Магія і містика дня: можна вивчати езотеричну літературу – навіть у знайомих трактатах можна буде почерпнути щось нове.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – варто звернути на них увагу.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися – конфлікт може призвести до серйозних наслідків.

Цитата дня: "Початок перемоги – сміливість" (Плутарх).

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