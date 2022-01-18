Астрологический прогноз на 18 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день отдыха и расслабления, которое дарит радость и удовлетворение – как собой, так и жизненными обстоятельствами, личными и профессиональными. Можно посещать увеселительные мероприятия – театры, кинотеатры, цирки, и устраивать праздники – как для себя, так и для других.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: желтый, золотой.

Камни дня: циркон, прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность серьезно травмироваться или подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность – не заниматься экстремальными видами спорта, не посещать места массового скопления людей и носить маски.

Афоризм дня: "Праздник нужно всегда носить с собой" (Эрнест Хемингуэй).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: день очень благоприятен как для официального заключения брака, так и для романтических свиданий.

Мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения.

Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокопанием.

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