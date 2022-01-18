Астрологический прогноз на 18 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день отдыха и расслабления, которое дарит радость и удовлетворение – как собой, так и жизненными обстоятельствами, личными и профессиональными. Можно посещать увеселительные мероприятия – театры, кинотеатры, цирки, и устраивать праздники – как для себя, так и для других.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: желтый, золотой.
Камни дня: циркон, прозрачный аметист.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: велика вероятность серьезно травмироваться или подхватить инфекционное заболевание, излечиться от которого окажется не так-то просто, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность – не заниматься экстремальными видами спорта, не посещать места массового скопления людей и носить маски.
Афоризм дня: "Праздник нужно всегда носить с собой" (Эрнест Хемингуэй).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: день очень благоприятен как для официального заключения брака, так и для романтических свиданий.
Мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения.
Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокопанием.
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