Астрологічний прогноз на 18 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день відпочинку та розслаблення, яке дарує радість та задоволення – як собою, так і життєвими обставинами, особистими та професійними. Можна відвідувати розважальні заходи – театри, кінотеатри, цирки – та влаштовувати свята – як для себе, так і для інших.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 8.

Колір: жовтий, золотий.

Камені дня: циркон, прозорий аметист.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика ймовірність серйозно травмуватися або підхопити інфекційне захворювання, вилікуватися від якого виявиться не так просто, тому необхідно дотримуватися максимальної обережності — не займатися екстремальними видами спорту, не відвідувати місця масового скупчення людей і носити маски.

Афоризм дня: "Свято треба завжди носити із собою" (Ернест Гемінгвей).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: день дуже сприятливий як офіційного укладення шлюбу, так романтичних побачень.

Містика дня: можна створювати захисні обереги та чистити прикраси.

Табу дня: не можна сумувати та займатися самокопанням.

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