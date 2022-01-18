У Китаї через COVID-штам "Омікрон" дезінфікуватимуть іноземні посилки

Влада КНР вважає, що пошта може бути джерелом нещодавніх спалахів COVID-19.

Поштова служба Китаю у понеділок, 17 січня, наказала працівникам дезінфікувати міжнародні посилки та закликала громадськість скоротити замовлення з-за кордону, особливо "з країн та регіонів з високим ризиком".

Про це повідомляє AFP.

Окрім того, співробітників, які працюють з іноземними листами та посилками, закликали отримати повторне щеплення від коронавірусу. Відповідний крок відбувся після заяви влади КНР про те, що пошта може бути джерелом нещодавніх спалахів COVID-19.

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Так, китайські офіційні особи припускають, що жителька Пекіна, у якої підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон", могла заразитися через посилку, оскільки не контактувала з інфікованими людьми та "підхопила" варіант, аналогічний тим, що фіксують у Північній Америці.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я і Центри з контролю та профілактики захворювань США заявляли, що ризик зараження через забруднені поверхні (фомітне передавання) низький і його ймовірність з часом зменшується.

За словами експертів, впродовж трьох днів кількість вірусних слідів, що залишилися на більшості поверхонь, скорочується на 99%. Однак Китай не бажає йти на будь-який ризик, особливо напередодні зимових Олімпійських ігор-2022.

Раніше у Пекіні в районі Хайдянь зафіксували перший випадок локального зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон". Житловий комплекс і робоче місце пацієнта вже опечатали, фахівці досліджують на коронавірус 2 430 зразків.

Нагадаємо, що в Китаї жителям трьох міст заборонили виходити з дому на тлі стрімкого поширення коронавірусної інфекції. Цього тижня локдаун оголосили для 5,5 мільйона жителів міста Аньян (провінція Хенань).

Вже три тижні жорсткі обмеження на пересування діють для 13-мільйонного населення міста Сіань в провінції Шеньсі, а в провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу перебувають на карантині після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19.