Астрологический прогноз на 19 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных перемен, к которым необходимо подходить максимально ответственно: экспромты и импровизация не пройдут – только предусмотрительность и точный расчет. С коллегами по работе и партнерами по бизнесу могут возникнуть недоразумения – не стоит рубить с плеча, в любой ситуации нужно искать общий язык.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля
Счастливое число дня: 5
Счастливый цвет дня: голубой, морской волны, ультрамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могу иметь серьезные и неприятные последствия, поэтому нельзя медлить с их лечением.
Питание дня: нельзя переедать, но и голодать нежелательно: в еде сегодн – впрочем, как и всегда, необходимо соблюдать умеренность.
Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки – необходимо воспользоваться этим.
Дачные работы дня: можно пересаживать наземные растения – деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, направленных на привлечение любви, дружбы и удачи в финансах и бизнесе.
Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, не требующую расшифровки – любой символ несет в себе буквальный смысл: так, если человек видит во сне дорогу, значит, ему предстоит путешествие.
Табу дня: любое негативное действие обернется против своего !автора», так что желательно никому не делать вреда.
Цитата дня: «Изменение порождает изменения» (Чарльз Диккенс).
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