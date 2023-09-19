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Астрологический прогноз на 19 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
466
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 сентября

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день кардинальных перемен, к которым необходимо подходить максимально ответственно: экспромты и импровизация не пройдут – только предусмотрительность и точный расчет. С коллегами по работе и партнерами по бизнесу могут возникнуть недоразумения – не стоит рубить с плеча, в любой ситуации нужно искать общий язык. 

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля

Счастливое число дня:

Счастливый цвет дня: голубой, морской волны, ультрамарин.  

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могу иметь серьезные и неприятные последствия, поэтому нельзя медлить с их лечением. 

Питание дня: нельзя переедать, но и голодать нежелательно: в еде сегодн – впрочем, как и всегда, необходимо соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки – необходимо воспользоваться этим. 

Дачные работы дня: можно пересаживать наземные растения – деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, направленных на привлечение любви, дружбы и удачи в финансах и бизнесе. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, не требующую расшифровки – любой символ несет в себе буквальный смысл: так, если человек видит во сне дорогу, значит, ему предстоит путешествие. 

Табу дня: любое негативное действие обернется против своего !автора», так что желательно никому не делать вреда. 

Цитата дня: «Изменение порождает изменения» (Чарльз Диккенс). 

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Дата публикации
Просмотры
466
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