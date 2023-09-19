Астрологический прогноз на 19 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день кардинальных перемен, к которым необходимо подходить максимально ответственно: экспромты и импровизация не пройдут – только предусмотрительность и точный расчет. С коллегами по работе и партнерами по бизнесу могут возникнуть недоразумения – не стоит рубить с плеча, в любой ситуации нужно искать общий язык.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля

Счастливое число дня: 5

Счастливый цвет дня: голубой, морской волны, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могу иметь серьезные и неприятные последствия, поэтому нельзя медлить с их лечением.

Питание дня: нельзя переедать, но и голодать нежелательно: в еде сегодн – впрочем, как и всегда, необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки – необходимо воспользоваться этим.

Дачные работы дня: можно пересаживать наземные растения – деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, направленных на привлечение любви, дружбы и удачи в финансах и бизнесе.

Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, не требующую расшифровки – любой символ несет в себе буквальный смысл: так, если человек видит во сне дорогу, значит, ему предстоит путешествие.

Табу дня: любое негативное действие обернется против своего !автора», так что желательно никому не делать вреда.

Цитата дня: «Изменение порождает изменения» (Чарльз Диккенс).

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