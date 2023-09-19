Астрологічний прогноз на 19 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних змін, до яких необхідно підходити максимально відповідально: експромти та імпровізація не пройдуть – тільки передбачливість та точний розрахунок. З колегами по роботі та партнерами з бізнесу можуть виникнути непорозуміння – не варто рубати з плеча, у будь-якій ситуації потрібно шукати спільної мови.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля

Щасливе число дня: 5

Щасливий колір дня: блакитний, морська хвиля, ультрамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можу мати серйозні та неприємні наслідки, тому не можна зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: не можна переїдати, але і голодувати небажано. В їжі сьогодні — втім, як і завжди, необхідно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки – необхідно скористатися цим.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати наземні рослини – дерева та чагарники.

Магія та містика дня: гарний час для проведення ритуалів, спрямованих на залучення кохання, дружби та талану у фінансах та бізнесі.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть корисну інформацію, яка не вимагає розшифрування – будь-який символ несе в собі буквальний зміст: так, якщо людина бачить уві сні дорогу, отже, на неї чекає подорож.

Табу дня: будь-яка негативна дія обернеться проти свого автора, тож бажано нікому не робити шкоди.

Цитата дня: «Зміна породжує зміни» (Чарльз Діккенс).

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