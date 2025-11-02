Астрологический прогноз на 2 ноября

Круг / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от активных действий в любой сфере жизни, решения — особенно важные — тоже принимать не стоит, они окажутся ошибочными.

Символ дня: Круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: индиго.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей, где можно заразиться.

Питание дня: лучший рацион в этот день — овощи, фрукты и травяные чаи.

Стрижка дня: для стрижки день блаоприятен.

Магия и мистика дня: можно гадать на рунах.

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на существующие у человека внутренние проблемы и подсказывают, как их решить.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: «Признание проблемы — половина успеха в ее разрешении» (Зигмунд Фрейд).