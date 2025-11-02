- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 2 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от активных действий в любой сфере жизни, решения — особенно важные — тоже принимать не стоит, они окажутся ошибочными.
Символ дня: Круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей, где можно заразиться.
Питание дня: лучший рацион в этот день — овощи, фрукты и травяные чаи.
Стрижка дня: для стрижки день блаоприятен.
Магия и мистика дня: можно гадать на рунах.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на существующие у человека внутренние проблемы и подсказывают, как их решить.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «Признание проблемы — половина успеха в ее разрешении» (Зигмунд Фрейд).