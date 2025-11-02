Астрологічний прогноз на 2 листопада

Коло / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від активних дій у будь-якій сфері життя, рішення — особливо важливі — теж ухвалювати не варто, вони виявляться помилковими.

Символ дня: коло.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: індиго.

Щасливі камені дня: рубін, опал.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: висока ймовірність підхопити вірус, тому не варто відвідувати місця масового скупчення людей, де можна заразитися.

Харчування дня: найкращий раціон цього дня — овочі, фрукти і трав’яні чаї.

Стрижка дня: день для стрижки сприятливий.

Реклама

Магія і містика дня: можна гадати на рунах.

Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на внутрішні проблеми, які є у людини, і підказують, як їх вирішити.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки.

Цитата дня: «Визнання проблеми — половина успіху в її розв’язанні» (Зигмунд Фрейд).