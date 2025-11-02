- Дата публікації
Агресор вдарив по Менщині та Новгород-Сіверському: пошкоджено житлові будинки
Росіяни знову атакували Чернігівщину: удари балістикою по Менській громаді та дронами-камікадзе по Новгород-Сіверському спричинили пошкодження будинків.
Увечері 1 листопада російські війська завдали чергових ударів по населених пунктах Чернігівщини. За даними начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, два вибухи пролунали на території одного з сільськогосподарських підприємств Менської громади. Попередньо — ворог застосував балістичні ракети.
Згодом начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов уточнив, що пошкоджень різного ступеня зазнали житлові будинки місцевих мешканців, однак попередньо обійшлося без жертв.
Крім того, Новгород-Сіверський зазнав атаки двох ударних дронів типу «Герань-2». Один із них влучив у житловий сектор у межах міста. Дані про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.
Місцева влада закликає жителів зберігати спокій і залишатися в укриттях.
