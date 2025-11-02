Агресор вдарив по Менщині та Новгород-Сіверському: пошкоджено житлові будинки

Дрон / © tsn.ua

Увечері 1 листопада російські війська завдали чергових ударів по населених пунктах Чернігівщини. За даними начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, два вибухи пролунали на території одного з сільськогосподарських підприємств Менської громади. Попередньо — ворог застосував балістичні ракети.

Згодом начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов уточнив, що пошкоджень різного ступеня зазнали житлові будинки місцевих мешканців, однак попередньо обійшлося без жертв.

Крім того, Новгород-Сіверський зазнав атаки двох ударних дронів типу «Герань-2». Один із них влучив у житловий сектор у межах міста. Дані про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

Місцева влада закликає жителів зберігати спокій і залишатися в укриттях.

