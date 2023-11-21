Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: для работы и финансовых операций время не самое благоприятное, поэтому не стоит заниматься действительно серьезными проектами, лучше завершить те, которые уже находятся в работе.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, коричневый, кофейный.

Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.

Питание дня: нужно отказаться от мяса, грибов и – особенно! – алкоголя, можно поститься и пробовать новую диету.

Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически.

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией, особенно если речь идет о насильственном привороте.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня не несут в себе никакой важной информации, поэтому насколько бы неприятными или пугающими они ни были, не стоит принимать их во внимание.

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала, еще хуже – бить их: разбитое – и даже треснувшее зеркало – станет плохой приметой.

Цитата дня: "Если ты хочешь победить страх, не думай о нем. Выйди из дома и найди себе занятие" (Дейл Карнеги).

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