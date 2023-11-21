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Астрологический прогноз на 21 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 21 ноября

Нетопырь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: для работы и финансовых операций время не самое благоприятное, поэтому не стоит заниматься действительно серьезными проектами, лучше завершить те, которые уже находятся в работе. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, коричневый, кофейный. 

Счастливые камни дня: змеевик, серпентин. 

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры. 

Питание дня: нужно отказаться от мяса, грибов и – особенно! – алкоголя, можно поститься и пробовать новую диету. 

Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически. 

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией, особенно если речь идет о насильственном привороте. 

Сны дня: сны нынешнего лунного дня не несут в себе никакой важной информации, поэтому насколько бы неприятными или пугающими они ни были, не стоит принимать их во внимание. 

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала, еще хуже – бить их: разбитое – и даже треснувшее зеркало – станет плохой приметой. 

Цитата дня: "Если ты хочешь победить страх, не думай о нем. Выйди из дома и найди себе занятие" (Дейл Карнеги). 

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Дата публикации
Просмотры
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