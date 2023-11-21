Астрологічний прогноз на 21 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: для роботи та фінансових операцій час не найсприятливіший, тому не варто займатися справді серйозними проєктами, краще завершити ті, що вже перебувають у роботі.

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: помаранчевий, каштановий, коричневий, кавовий.

Щасливе каміння дня: змійовик, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних серцево-судинних захворювань; необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м'яса, грибів і особливо! — алкоголю, можна постувати і пробувати нову дієту.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується категорично.

Магія і містика дня: не можна займатися любовною магією, особливо якщо йдеться про насильницький приворот.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня не несуть у собі жодної важливої інформації, тому якими б неприємними чи настрашливими вони не були, не варто брати їх до уваги.

Табу дня: не можна дивитися в дзеркала, ще гірше — бити їх, розбите — і навіть дзеркало, що тріснуло, — стане поганою прикметою.

Цитата дня: «Якщо ти хочеш перемогти страх, не думай про нього. Вийди з дому та знайди собі заняття» (Дейл Карнегі).

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