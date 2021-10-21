Астрологический прогноз на 21 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день гармонии между материальным и духовным, астральным и физическим, его нужно провести в спокойствии и умеренности во всем. Не стоит принимать важные решения, назначать деловые переговоры и начинать проекты, рассчитанные на перспективу.
Символ дня: лестница, ведущая вверх.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день располагает к умиротворению и созерцанию.
Число дня: 7
Цвет дня: все оттенки желтого и коричневого.
Камни дня: шпинель, чароит, турмалин.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, а также маникюра и педикюра.
Слова дня: завершение дел, переход к отдыху.
Геометрическая фигура дня: круг.
Брак и отношения дня: хорошее время для примирения с близким человеком.
Мистика дня: можно гадать на картах Таро – они откроют правду, ответив на любой вопрос.
Табу дня: нужно как можно меньше общаться с окружающими людьми.
Какие люди рождаются в этот день: в это время на свет появляются настоящие ангелы: они не злословят, никого не осуждают, все всем прощают и никому не желают зла. Из них получаются хорошие священники, врачи-психиатры, психологи и адвокаты.
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