Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: день гармонії між матеріальним і духовним, астральним і фізичним, його потрібно провести в спокої і поміркованості в усьому. Не варто приймати важливі рішення, призначати ділові переговори і починати проєкти, розраховані на перспективу.
Символ дня: сходи, що ведуть нагору.
Стихія дня: Метал.
Енергетика дня: день умиротворення і споглядання.
Число дня: 7
Колір дня: всі відтінки жовтого і коричневого.
Камені дня: шпінель, чароїт, турмалін.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: через знижене згортання крові варто відмовитися від будь-яких хірургічних операцій, а також манікюру і педикюру.
Слова дня: завершення справ, перехід до відпочинку.
Геометрична фігура дня: коло.
Шлюб і стосунки дня: гарний час для примирення з близькою людиною.
Містика дня: можна гадати на картах Таро — вони відкриють правду, відповідають на будь-яке питання.
Табу дня: потрібно якомога менше спілкуватися з оточуючими.
Які люди народжуються цього дня: в цей час на світло з'являються справжні ангели: вони не зневажають, нікого не засуджують, все всім пробачають і нікому не бажають зла. З них виходять хороші священики, лікарі-психіатри, психологи і адвокати.
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