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Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Associated Press

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день гармонії між матеріальним і духовним, астральним і фізичним, його потрібно провести в спокої і поміркованості в усьому. Не варто приймати важливі рішення, призначати ділові переговори і починати проєкти, розраховані на перспективу.

Символ дня: сходи, що ведуть нагору.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день умиротворення і споглядання.

Число дня: 7

Колір дня: всі відтінки жовтого і коричневого.

Камені дня: шпінель, чароїт, турмалін.  

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: через знижене згортання крові варто відмовитися від будь-яких хірургічних операцій, а також манікюру і педикюру.

Слова дня: завершення справ, перехід до відпочинку.  

Геометрична фігура дня: коло.  

Шлюб і стосунки дня: гарний час для примирення з близькою людиною.

Містика дня: можна гадати на картах Таро — вони відкриють правду, відповідають на будь-яке питання.  

Табу дня: потрібно якомога менше спілкуватися з оточуючими.

Які люди народжуються цього дня: в цей час на світло з'являються справжні ангели: вони не зневажають, нікого не засуджують, все всім пробачають і нікому не бажають зла. З них виходять хороші священики, лікарі-психіатри, психологи і адвокати.

Прогнози на тиждень:

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