Астрологический прогноз на 22 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит ничего предпринимать не только в профессиональной, но и в хозяйственно-бытовой деятельности. Велика вероятность ссор с окружающими людьми – особенно с друзьями и близкими.
Символ дня: барс.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, рубин, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми, да к тому же сложно поддающимися лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах и не заниматься самолечением.
Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя, курения и кофе в больших количествах.
Стрижка дня: стричь волосы звезды не советуют.
Дачные работы дня: растениям рекомендован обильный полив.
Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество.
Сны дня: сны являются вещими, но обращать внимание надо не на их сценарий, а на "послевкусие", которое они оставляют: если оно приятное, значит, с человеком все в порядке.
Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей.
Цитата дня: "Не звени ключами от тайн" (Станислав Ежи Лец).
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