Астрологический прогноз на 22 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит ничего предпринимать не только в профессиональной, но и в хозяйственно-бытовой деятельности. Велика вероятность ссор с окружающими людьми – особенно с друзьями и близкими.

Символ дня: барс.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, рубин, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми, да к тому же сложно поддающимися лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя, курения и кофе в больших количествах.

Стрижка дня: стричь волосы звезды не советуют.

Дачные работы дня: растениям рекомендован обильный полив.

Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество.

Сны дня: сны являются вещими, но обращать внимание надо не на их сценарий, а на "послевкусие", которое они оставляют: если оно приятное, значит, с человеком все в порядке.

Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей.

Цитата дня: "Не звени ключами от тайн" (Станислав Ежи Лец).

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