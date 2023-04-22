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Астрологический прогноз на 22 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
88
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит ничего предпринимать не только в профессиональной, но и в хозяйственно-бытовой деятельности. Велика вероятность ссор с окружающими людьми – особенно с друзьями и близкими. 

Символ дня: барс. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, рубин, джеспилит. 

За какую часть тела отвечает: голова, затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми, да к тому же сложно поддающимися лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя, курения и кофе в больших количествах. 

Стрижка дня: стричь волосы звезды не советуют.

Дачные работы дня: растениям рекомендован обильный полив. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество.

Сны дня: сны являются вещими, но обращать внимание надо не на их сценарий, а на "послевкусие", которое они оставляют: если оно приятное, значит, с человеком все в порядке. 

Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей. 

Цитата дня: "Не звени ключами от тайн" (Станислав Ежи Лец). 

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Дата публикации
Просмотры
88
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