Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день идеально подходит для планирования дел на месяц вперед, но – с одним условием: не стоит оповещать о своих задумках окружающих людей – к сожалению, деструктивную энергетику зависти еще никто не отменял. Можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с подвохом.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: полость рта.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их не нужно лечить.

Питание дня: можно начинать новую диету и даже голодать, хотя это будет непросто – аппетит сегодня, как на грех, разгуляется.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься высадкой рассады растений, плоды которых находятся под землей.

Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, направленных на избавление от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи практически никогда не сбываются.

Табу дня: нежелательно проявлять по отношению к окружающим раздражительность и агрессию – можно будет сразу же узнать, что такое закон бумеранга.

Афоризм дня: "В добро верят лишь те немногие, кто его творит" (Мария Эбнер-Эшенбах).

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