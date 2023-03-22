Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 22 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
400
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 22 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день идеально подходит для планирования дел на месяц вперед, но – с одним условием: не стоит оповещать о своих задумках окружающих людей – к сожалению, деструктивную энергетику зависти еще никто не отменял. Можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с подвохом. 

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: полость рта. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их не нужно лечить.  

Питание дня: можно начинать новую диету и даже голодать, хотя это будет непросто – аппетит сегодня, как на грех, разгуляется. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно заниматься высадкой рассады растений, плоды которых находятся под землей. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, направленных на избавление от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи практически никогда не сбываются. 

Табу дня: нежелательно проявлять по отношению к окружающим раздражительность и агрессию – можно будет сразу же узнать, что такое закон бумеранга. 

Афоризм дня: "В добро верят лишь те немногие, кто его творит" (Мария Эбнер-Эшенбах). 

Читайте также: 

Songs for Ukraine: В Лондоне звучали песни для Украины

Songs for Ukraine: В Лондоне звучали песни для Украины

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
400
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация