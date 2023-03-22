Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день идеально подходит для планирования дел на месяц вперед, но – с одним условием: не стоит оповещать о своих задумках окружающих людей – к сожалению, деструктивную энергетику зависти еще никто не отменял. Можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с подвохом.
Символ дня: Рыба-Кит.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.
Счастливые камни дня: агат, халцедон.
За какую часть тела отвечает: полость рта.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их не нужно лечить.
Питание дня: можно начинать новую диету и даже голодать, хотя это будет непросто – аппетит сегодня, как на грех, разгуляется.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься высадкой рассады растений, плоды которых находятся под землей.
Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, направленных на избавление от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи практически никогда не сбываются.
Табу дня: нежелательно проявлять по отношению к окружающим раздражительность и агрессию – можно будет сразу же узнать, что такое закон бумеранга.
Афоризм дня: "В добро верят лишь те немногие, кто его творит" (Мария Эбнер-Эшенбах).
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