Астрологічний прогноз на 22 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день ідеально підходить для планування справ на місяць наперед, але – з однією умовою: не варто сповіщати про свої задуми оточення – на жаль, деструктивну енергетику заздрощів ще ніхто не скасовував. Можна купувати і продавати нерухомість та автомобілі, не побоюючись отримати речі з каверзою.

Символ дня: Риба-Кит.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: помаранчевий, коричневий.

Щасливе каміння дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: порожнина рота.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, є нетривалими, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Харчування дня: можна розпочинати нову дієту і навіть голодувати, хоча це буде непросто – апетит сьогодні, як на гріх, розгуляється.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна висаджувати розсаду рослин, плоди яких перебувають під землею.

Магія та містика дня: день сприятливий для ритуалів, спрямованих на порятунок від пороблення та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі практично ніколи не справджуються.

Табу дня: небажано виявляти до оточення дратівливість та агресію – можна буде одразу ж дізнатися, що таке закон бумерангу.

Афоризм дня: "В добро вірять лише небагато тих, хто його творить" (Марія Ебнер-Ешенбах).

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