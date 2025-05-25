Астрологический прогноз на 25 мая

Лотос / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: гармоничный и светлый день, когда удаются любые дела, направленные на достижение добрых и созидательных целей.

Символ дня: Лотос.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: лиловый – символизирует духовный рост и трансформацию.

Счастливые камни дня: аметист, молочный опал.

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За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни нынешнего дня неопасны и непродолжительны, особенно если не откладывать визит к врачу.

Питание дня: нельзя злоупотреблять солью и острыми специями.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

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Дачные работы дня: можно удобрять почву и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: хорошее время для заговоров на счастье и согласие в семье.

Сны дня: сны нынешнего дня дадут важную информацию к размышлению.

Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать, рвать или ломать.

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Цитата дня: «Осознание и знание того, что на Земле еще есть человек, с которым у тебя есть взаимопонимание, даже несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в рай» (Иоганн Вольфганг Гете).

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