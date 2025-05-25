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Астрологический прогноз на 25 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: гармоничный и светлый день, когда удаются любые дела, направленные на достижение добрых и созидательных целей.
Символ дня: Лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: лиловый – символизирует духовный рост и трансформацию.
Счастливые камни дня: аметист, молочный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни нынешнего дня неопасны и непродолжительны, особенно если не откладывать визит к врачу.
Питание дня: нельзя злоупотреблять солью и острыми специями.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно удобрять почву и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: хорошее время для заговоров на счастье и согласие в семье.
Сны дня: сны нынешнего дня дадут важную информацию к размышлению.
Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать, рвать или ломать.
Цитата дня: «Осознание и знание того, что на Земле еще есть человек, с которым у тебя есть взаимопонимание, даже несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в рай» (Иоганн Вольфганг Гете).
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