Астрологический прогноз на 26 октября

Гроздь винограда / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно устраивать себе хотя бы небольшие праздники, но терять при этом голову все же не стоит,

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Символ дня: Гроздь винограда.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, обсидиан.

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За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, часто оказываются опасными и чреватыми серьезными осложнениями — не стоит с ними шутить.

Питание дня: можно позволить себе гастрономические излишества и немного алкоголя — например, бокал красного сухого вина.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться — она может плохо отразиться на настроении и стать причиной мелких неприятностей в делах.

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Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать амулеты и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение трех дней.

Табу дня: грусть и печаль могут стать плохой приметой.

Цитата дня: «Молчанье щит от многих бед, а болтовня всегда во вред» (Омар Хайям).

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