Астрологический прогноз на 26 сентября

Облака

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо с большой осторожностью относиться к новым начинаниям – они могут дать результат, противоположный тому, который задумывался изначально.

Символ дня: Облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, аквамарин.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: дыхательные пути.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, исчезнет буквально за сутки. Можно проводить омолаживающие процедуры, а вот лечить зубы нежелательно.

Питание дня: нужно отказаться от мясных блюд – прежде всего, мяса птицы

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: успешными окажутся любые садово-огородные работы.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, привлекающие любовь, дружбу и финансовый успех.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя никому ничего давать – особенно, личные вещи.

Цитата дня: «У меня не было рабочих дней и дней отдыха, я просто делал свое ело и получал от этого удовольствие» (Томас Эдисон).

