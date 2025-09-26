- Дата публикации
Астрологический прогноз на 26 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо с большой осторожностью относиться к новым начинаниям – они могут дать результат, противоположный тому, который задумывался изначально.
Символ дня: Облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, аквамарин.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: дыхательные пути.
Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, исчезнет буквально за сутки. Можно проводить омолаживающие процедуры, а вот лечить зубы нежелательно.
Питание дня: нужно отказаться от мясных блюд – прежде всего, мяса птицы
Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: успешными окажутся любые садово-огородные работы.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, привлекающие любовь, дружбу и финансовый успех.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя никому о них рассказывать.
Табу дня: нельзя никому ничего давать – особенно, личные вещи.
Цитата дня: «У меня не было рабочих дней и дней отдыха, я просто делал свое ело и получал от этого удовольствие» (Томас Эдисон).
