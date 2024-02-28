Астрологический прогноз на 28 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: чем бы человек в этот день ни занимался и какую бы цель перед собой ни ставил, он получит результат, обратный тому, на который изначально рассчитывал.
Символ дня: золотая паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: уваровит, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: выбирая диету, главное – не переборщить: легкого ограничения в еде будет вполне достаточно.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть крайне неприятными, но ничего плохого они не предвещают.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.
Цитата дня: "Тот, кто правильно указывает на мои ошибки – мой учитель; тот, кто отмечает мои верные поступки – мой друг; тот, кто льстит мне – мой враг" (древнекитайский философ Сунь Цзы).
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