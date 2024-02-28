Госдеп: ситуация на поле боя в Украине "чрезвычайно серьезная"

Ситуация на поле боя в Украине "чрезвычайно серьезна" из-за недостаточного количества вооружения у сил обороны.

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Об этом заявил спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер, информирует " Радио Свобода ".

В ситуации с задержками снабжения оружием Госдепартамента обвиняет Конгресс, где уже несколько месяцев не могут проголосовать за выделение помощи Украине.

"Ситуация сейчас чрезвычайно серьезна. У украинских военных нет (достаточно) боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они продолжают храбро бороться. У них все еще есть оружие и боеприпасы, которые они могут использовать, но им приходится распределять (экономить) их, потому что Конгресс США не смог принять меры", — сказал он.

Миллер заявил, что шоу США ожидают, что в течение этого года украинские войска будут продолжать "смело бороться, будут добиваться успехов, но им будет гораздо труднее, если у них нет доступа к необходимым боеприпасам".

В этом контексте представитель Госдепа напомнил, что президент США Джо Байден настаивает на выделении дополнительной помощи Украине.

"Мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг провести это голосование и оказать помощь украинской армии", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасающие.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей Джонсон столкнулся с определяющей дилеммой в отношении Украины.

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