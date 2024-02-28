Астрологічний прогноз на 28 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: чим би людина цього дня не займалася і яку б мету перед собою не ставила, вона отримає результат, зворотний тому, на який спочатку розраховувала.

Символ дня: Золота павутина.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, бірюзовий, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: уваровіт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому за появи перших симптомів необхідно одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: вибираючи дієту, головне — не переборщити: легкого обмеження в їжі буде цілком достатньо.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, але й потрібно.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, що використовують магічну силу вогню

Сни дня: сни цієї ночі можуть бути вкрай неприємними, але нічого поганого вони не віщують.

Табу дня: не можна спілкуватися із неадекватними людьми.

Цитата дня: «Той, хто правильно вказує на мої помилки – мій вчитель; той, хто відзначає мої правильні вчинки – мій друг; той, хто лестить мені – мій ворог» (давньокитайський філософ Сунь Цзи).

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