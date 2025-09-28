- Дата публикации
Астрологический прогноз на 28 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день активных и решительных действий во всех жизненный сферах – от профессиональной до бытовой.
Символ дня: Саламандра.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: возможны болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом.
Питание дня: можно голодать в лечебных целях.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от работ на земле в этот день лучше отказаться.
Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи могут вернуть человека в прошлое, чтобы он сде6лал для себя важные выводы из событий того времени.
Табу дня: под запретом сидячий образ жизни.
Цитата дня: «Сделайте любовь своим оружием, чтобы преодолеть любое зло» (Майкл Джексон).
