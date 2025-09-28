Астрологический прогноз на 28 сентября

Саламандра / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день активных и решительных действий во всех жизненный сферах – от профессиональной до бытовой.

Символ дня: Саламандра.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: возможны болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом.

Питание дня: можно голодать в лечебных целях.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: от работ на земле в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи могут вернуть человека в прошлое, чтобы он сде6лал для себя важные выводы из событий того времени.

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни.

Цитата дня: «Сделайте любовь своим оружием, чтобы преодолеть любое зло» (Майкл Джексон).

