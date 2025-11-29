Астрологический прогноз на 29 ноября

Родник / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощную энергию дня необходимо направить в созидательное русло — бездействовать крайне нежелательно.

Символ дня: Родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: коралловый, медно-красный.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: сегодня могут выздороветь даже люди, болеющие уже давно.

Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании, вместо пользы это принесут организму вред.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.

Табу дня: от поездок — даже непродолжительных — лучше отказаться.

Цитата дня: «Счастлив тот, у кого есть семья, где он может пожаловаться на свою семью» (Жюль Ренар).

