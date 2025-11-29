- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 29 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощную энергию дня необходимо направить в созидательное русло — бездействовать крайне нежелательно.
Символ дня: Родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: коралловый, медно-красный.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: сегодня могут выздороветь даже люди, болеющие уже давно.
Питание дня: нельзя ограничивать себя в питании, вместо пользы это принесут организму вред.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.
Табу дня: от поездок — даже непродолжительных — лучше отказаться.
Цитата дня: «Счастлив тот, у кого есть семья, где он может пожаловаться на свою семью» (Жюль Ренар).
Читайте также: