Астрологический прогноз на 31 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день обретения тайных знаний и решения давних проблем, до сих пор казавшихся безнадежными.
Символ дня: Корабль.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: аметист, адуляр, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги – щиколотки и ступни.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны, непродолжительны и скоротечны, но это не значит, чт на их можно не обращать внимания.
Питание дня: из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, предназначенные для длительного хранения.
Магия и мистика дня: время благоприятно для обрядов, использующих магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и быстро сбываются.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения.
Цитата дня: «Остерегайтесь опрометчивости, но с энергией и бессонной бдительностью идите вперед и дайте нам победы» (Авраам Линкольн).
Читайте также:
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Черная Луна в Весах с 29 июня 2024-го до 27 марта 2025 года: что нас ждет в это время