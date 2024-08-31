Астрологический прогноз на 31 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обретения тайных знаний и решения давних проблем, до сих пор казавшихся безнадежными.

Символ дня: Корабль.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: аметист, адуляр, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – щиколотки и ступни.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны, непродолжительны и скоротечны, но это не значит, чт на их можно не обращать внимания.

Питание дня: из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, предназначенные для длительного хранения.

Магия и мистика дня: время благоприятно для обрядов, использующих магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и быстро сбываются.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения.

Цитата дня: «Остерегайтесь опрометчивости, но с энергией и бессонной бдительностью идите вперед и дайте нам победы» (Авраам Линкольн).

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