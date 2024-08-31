Астрологічний прогноз на 31 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день набуття таємних знань і вирішення давніх проблем, які досі здавалися безнадійними.

Символ дня: Корабель.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: аметист, адуляр, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги – щиколотки та ступні.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні, нетривалі та швидкоплинні, але це не означає, що на них можна не звертати уваги.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити картоплю та цитрусові.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи: можна збирати коренеплоди, призначені для тривалого зберігання.

Магія та містика дня: час сприятливий для обрядів, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими і швидко збуваються.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження.

Цитата дня: «Остерігайтеся необачності, але з енергією та безсонною пильністю йдіть уперед і дайте нам перемоги»(Авраам Лінкольн).

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