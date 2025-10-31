- Дата публикации
Астрологический прогноз на 31 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда мы ощущаем мощный прилив сил, которые нельзя растрачивать на мелочи — только на серьезные и масштабные проекты.
Символ дня: огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие силу минералов и полудрагоценным камней.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос — важно к нему прислушаться.
Табу дня: нужно остерегаться колющих и режущих предметов.
Цитата дня: «Как видно, никому из нас жизнь легко не удается. Ну и что ж, значит, нужно иметь настойчивость, а главное — уверенность в себе. Нужно верить, что ты на что-то еще годен, и этого „что-то“ нужно достигнуть во что бы то ни стало» (Мари Склодовская-Кюри).