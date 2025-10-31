Астрологический прогноз на 31 октября

Огненный меч / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда мы ощущаем мощный прилив сил, которые нельзя растрачивать на мелочи — только на серьезные и масштабные проекты.

Реклама

Символ дня: огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Реклама

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых.

Реклама

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие силу минералов и полудрагоценным камней.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос — важно к нему прислушаться.

Табу дня: нужно остерегаться колющих и режущих предметов.

Реклама

Цитата дня: «Как видно, никому из нас жизнь легко не удается. Ну и что ж, значит, нужно иметь настойчивость, а главное — уверенность в себе. Нужно верить, что ты на что-то еще годен, и этого „что-то“ нужно достигнуть во что бы то ни стало» (Мари Склодовская-Кюри).