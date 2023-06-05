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Астрологический прогноз на 5-6 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
73
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5-6 июня

Астрологический прогноз на 5-6 июня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: пассивная энергия 18-го лунный дня, который продлится почти двое суток, может сделать человека апатичным и пассивным. Чтобы подобного не произошло, необходимо придерживаться заранее составленного плана действий, не позволяя себе отвлекаться на разговоры и споры. 

Символ дня: лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: шпинель, аметист. 

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа. 

Болезни дня: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: прежде чем начать принимать какой-либо препарат, необходимо посоветоваться с лечащим врачом. 

Питание дня: можно голодать или поститься, если такой возможности нет, стоит хотя бы отказаться от мяса и грибов. 

Стрижка дня: любые манипуляции с волосами – категорическое табу. 

Дачные работы дня: дни благоприятны для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: необходимо опасаться сглаза, который в это время вероятен, как никогда – самым действенным средством в таком случае является амулет с бирюзой. 

Сны дня: сны подскажут, как избавиться от болезни. 

Табу дня: опасно долго смотреть в зеркало, лучше всего – вообще этого не делать. 

Цитата дня: "Если кто обидел тебя, отомсти мужественно. Оставайся спокоен – это будет началом твоего мщения, затем прости – это будет концом его" (Виктор Гюго). 

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Дата публикации
Просмотры
73
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