Астрологический прогноз на 5 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любое дело буквально обречено на успех, но, если учесть, что на календаре выходной, можно предположить, что оно будет непосредственно касаться хозяйственных и бытовых хлопот.
Символ дня: Душа-психея.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: нежелательно напрягать позвоночник, это может стать причиной серьезной травмы.
Питание дня: нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуется животная пища – она может негативным образом сказаться на состоянии организма.
Стрижка дня: от посещения парикмахерской лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды как в пищу, так и на хранение, обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники, бороться с сорняками и вредителями. Полив должен быть умеренным.
Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды с применением полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если они «повествуют» о личной жизни человека.
Табу дня: серьезную опасность представляет высота: нужно проявить осторожность и не подниматься на верхние этажи зданий и не покорять серьезные вершины.
Цитата дня: «Если вы будете ждать, когда все светофоры на вашем пути включат зеленый свет, вы никогда не начнете свой путь к вершине» (писатель, специалист в области сетевого маркетинга Зиг Зиглар).
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