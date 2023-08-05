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Астрологический прогноз на 5 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
252
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 августа

Астрологический прогноз на 5 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любое дело буквально обречено на успех, но, если учесть, что на календаре выходной, можно предположить, что оно будет непосредственно касаться хозяйственных и бытовых хлопот. 

Символ дня: Душа-психея. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: нежелательно напрягать позвоночник, это может стать причиной серьезной травмы. 

Питание дня: нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуется животная пища – она может негативным образом сказаться на состоянии организма.

Стрижка дня: от посещения парикмахерской лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды как в пищу, так и на хранение, обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники, бороться с сорняками и вредителями. Полив должен быть умеренным. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды с применением полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если они «повествуют» о личной жизни человека. 

Табу дня: серьезную опасность представляет высота: нужно проявить осторожность и не подниматься на верхние этажи зданий и не покорять серьезные вершины. 

Цитата дня: «Если вы будете ждать, когда все светофоры на вашем пути включат зеленый свет, вы никогда не начнете свой путь к вершине» (писатель, специалист в области сетевого маркетинга Зиг Зиглар). 

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Дата публикации
Просмотры
252
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