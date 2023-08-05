Астрологический прогноз на 5 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любое дело буквально обречено на успех, но, если учесть, что на календаре выходной, можно предположить, что оно будет непосредственно касаться хозяйственных и бытовых хлопот.

Символ дня: Душа-психея.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нежелательно напрягать позвоночник, это может стать причиной серьезной травмы.

Питание дня: нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуется животная пища – она может негативным образом сказаться на состоянии организма.

Стрижка дня: от посещения парикмахерской лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды как в пищу, так и на хранение, обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники, бороться с сорняками и вредителями. Полив должен быть умеренным.

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды с применением полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если они «повествуют» о личной жизни человека.

Табу дня: серьезную опасность представляет высота: нужно проявить осторожность и не подниматься на верхние этажи зданий и не покорять серьезные вершины.

Цитата дня: «Если вы будете ждать, когда все светофоры на вашем пути включат зеленый свет, вы никогда не начнете свой путь к вершине» (писатель, специалист в области сетевого маркетинга Зиг Зиглар).

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