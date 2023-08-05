Астрологічний прогноз на 5 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яка справа буквально приречена на успіх, але, якщо врахувати, що на календарі вихідний, можна припустити, що вона безпосередньо стосуватиметься господарських та побутових турбот.

Символ дня: Душа-психея.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: небажано напружувати хребет, це може спричинити серйозну травму.

Харчування дня: не можна переїдати: на перетравлення їжі потрібно багато енергії, а її цього дня і так буде небагато. Особливо не рекомендується тваринна їжа — вона може негативно позначитися на стані організму.

Стрижка дня: від відвідування перукарні краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди як у їжу, так і на зберігання, обрізати та прищеплювати плодові дерева та чагарники, боротися з бур'янами та шкідниками. Поливання має бути помірним.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні обряди із застосуванням напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, особливо якщо вони «розповідають» про особисте життя людини.

Табу дня: серйозну небезпеку становить висота: потрібно виявити обережність і не підніматися на верхні поверхи будівель та не підкорювати серйозні вершини.

Цитата дня: «Якщо ви чекатимете, коли всі світлофори на вашому шляху ввімкнуть зелене світло, ви ніколи не почнете свій шлях до вершини» (письменник,фахівець у галузі мережевого маркетингу Зіг Зіглар).

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