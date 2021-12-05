Астрологический прогноз на 5 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: стартовый день – как для начала профессиональных проектов, так и для их планирования.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для чересчур активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: коричневый, каштановый.

Камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, включая зубную боль, проходят очень быстро.

Афоризм дня: "Добро – не теория, а действие" (Ромен Роллан).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет долгим и крепким.

Мистика дня: можно проводить магические ритуалы и обряды, направленные на избавление от порчи и сглаза.

Табу дня: не рекомендуется проявлять агрессию и раздражительность по отношению к другим людям – сила действия может стать равно силе противодействия.

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