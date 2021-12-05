Астрологічний прогноз на 5 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: стартовий день – як для початку професійних проектів, так і для їхнього планування.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для надто активних дій.

Число дня: 3.

Колір: коричневий, каштановий.

Камені дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: зуби.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, включаючи зубний біль, минуть дуже швидко.

Афоризм дня: "Добро – не теорія, а дія" (Ромен Роллан).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, буде довгим та міцним.

Містика дня: можна проводити магічні ритуали та обряди, спрямовані на порятунок від причини та пристріту.

Табу дня: не рекомендується виявляти агресію та дратівливість до інших людей – сила дії може стати рівною силі протидії.

Читайте також: