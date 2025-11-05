Астрологический прогноз на 5 ноября

Лунная дорожка / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам, которые в разной степени присущи каждому — ни одно из них в результате не останется безнаказанным.

Символ дня: лунная дорожка.

Реклама

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин.

Реклама

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому с их лечением медлить не стоит.

Питание дня: питание в тот день должно быть умеренным — впрочем, как и всегда.

Стрижка дня: от стрижки сегодня нужно отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство — прежде всего свое жилье, использую магическую силу воды или огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их важно правильно расшифровать.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Только тупые люди ищут смысл во всем» (Сократ).

Реклама

Читайте также: