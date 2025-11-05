- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 5 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам, которые в разной степени присущи каждому — ни одно из них в результате не останется безнаказанным.
Символ дня: лунная дорожка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому с их лечением медлить не стоит.
Питание дня: питание в тот день должно быть умеренным — впрочем, как и всегда.
Стрижка дня: от стрижки сегодня нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство — прежде всего свое жилье, использую магическую силу воды или огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их важно правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Только тупые люди ищут смысл во всем» (Сократ).
