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Астрологический прогноз на 6 августа

Астрологический прогноз на 6 августа

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: день, когда можно будет решить самые важные вопросы, многие из которых – из-за своей труднопроходимости – давно не дают покоя. Удача ждет тех, кто любит и умеет работать, главное, не назначать на этот день деловые переговоры и не подписывать серьезные документы. 

Символ дня: жезл, скипетр. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 9. 

Цвет дня: ультрамариновый. 

Камни дня: лиловый аметист, селенит, розовый и малиновый кварц. 

За какую часть тела отвечает: голени и ступни. 

Болезни дня: особое внимание необходимо обратить на состояние ног – вероятны травмы и обострение хронических заболеваний, например, варикозного расширения вен. 

Слова дня: все будет так, как должно быть. 

Геометрическая фигура дня: зигзаг. 

Брак и отношения дня: необходимо посетить пожилых родственников – они чахнут без вашего внимания. 

Мистика дня: можно работать с магической силой воды и читать любовные заговоры. 

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – сырости, низких температур и сквозняков. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются высокоинтеллектуальные люди с врожденной тягой к точным наукам и умением анализировать факты, а также интересом к эзотерическим наукам. Как правило, они выбирают профессии ученых, преподавателей, актеров, врачей и целителей. 

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