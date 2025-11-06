- Дата публикации
Астрологический прогноз на 6 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день отдыха, который, как правило, дарит радость и удовольствие.
Символ дня: гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: циркон, аметист.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут протекать в тяжелой форме и длиться долго, поэтому необходимо заранее принять превентивные меры.
Питание дня: можно позволить себе условно вредные продукты, но — в умеренных количествах.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.
Табу дня: под запретом — плохое настроение.
Цитата дня: «Я полюбила настроение, которое создала сама для себя» (Лана Дель Рей).
