Дата публикации
Категория
Астрология
Астрологический прогноз на 6 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гроздь винограда

Гроздь винограда / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день отдыха, который, как правило, дарит радость и удовольствие.

Символ дня: гроздь винограда.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: циркон, аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут протекать в тяжелой форме и длиться долго, поэтому необходимо заранее принять превентивные меры.

Питание дня: можно позволить себе условно вредные продукты, но — в умеренных количествах.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Табу дня: под запретом — плохое настроение.

Цитата дня: «Я полюбила настроение, которое создала сама для себя» (Лана Дель Рей).

Дата публикации
Количество просмотров
226
