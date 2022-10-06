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Астрологический прогноз на 6 октября

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Астрологический прогноз на 6 октября

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день мощной позитивной энергетики, которую нужно тратить на доведение до ума уже начатых дел – от профессиональных начинаний в это время лучше отказаться. Пробовать себя в новой профессии тоже нежелательно – могут обнаружиться подводные камни, о существовании которых невозможно догадаться заранее. В финансовых вопросах необходимо проявлять крайнюю осторожность – велик риск материальных потерь. 

Символ дня: огнедышащий дракон. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный. 

Счастливые камни дня: гематит, сердолик, опал.  

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность как осложнения хронических заболеваний, так и появления новых – в любом случае ситуация требует экстренного вмешательства и соответствующих медицинских мер. Тем, кому повезет и заболевания обойдут их стороной, желательно заняться оздоровлением организма, лучше всего – сделать образ жизни здоровым: заняться спортом, следить за питанием. 

Сны дня: тяжелые, но реалистичные сны, в которых человек оказывается в незавидном положении, свидетельствуют о том, что человек пренебрегает духовными ценностями, сосредотачиваясь на материальных – следует принять эту информацию к размышлению. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки, поэтому можно смело отправляться в парикмахерскую. 

Афоризм дня: "Недостаточно быть трудолюбивым – муравьи тоже трудолюбивы. Важно понимать, на что нацелено твое трудолюбие" (американский писатель и философ Генри Дэвид Торо). 

Ангел-хранитель дня: Бэлом – дарует женщинам счастливое супружество и материнство. 

Магия и мистика дня: можно работать с полудрагоценными камнями и минералами. Важно также прислушиваться к своему подсознанию – оно может дать верную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: с колющими и режущими предметами необходимо обращаться с максимальной осторожности – легко можно пораниться. 

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Дата публикации
Просмотры
47
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