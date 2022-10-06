Астрологический прогноз на 6 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день мощной позитивной энергетики, которую нужно тратить на доведение до ума уже начатых дел – от профессиональных начинаний в это время лучше отказаться. Пробовать себя в новой профессии тоже нежелательно – могут обнаружиться подводные камни, о существовании которых невозможно догадаться заранее. В финансовых вопросах необходимо проявлять крайнюю осторожность – велик риск материальных потерь.
Символ дня: огнедышащий дракон.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный.
Счастливые камни дня: гематит, сердолик, опал.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность как осложнения хронических заболеваний, так и появления новых – в любом случае ситуация требует экстренного вмешательства и соответствующих медицинских мер. Тем, кому повезет и заболевания обойдут их стороной, желательно заняться оздоровлением организма, лучше всего – сделать образ жизни здоровым: заняться спортом, следить за питанием.
Сны дня: тяжелые, но реалистичные сны, в которых человек оказывается в незавидном положении, свидетельствуют о том, что человек пренебрегает духовными ценностями, сосредотачиваясь на материальных – следует принять эту информацию к размышлению.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки, поэтому можно смело отправляться в парикмахерскую.
Афоризм дня: "Недостаточно быть трудолюбивым – муравьи тоже трудолюбивы. Важно понимать, на что нацелено твое трудолюбие" (американский писатель и философ Генри Дэвид Торо).
Ангел-хранитель дня: Бэлом – дарует женщинам счастливое супружество и материнство.
Магия и мистика дня: можно работать с полудрагоценными камнями и минералами. Важно также прислушиваться к своему подсознанию – оно может дать верную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: с колющими и режущими предметами необходимо обращаться с максимальной осторожности – легко можно пораниться.
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