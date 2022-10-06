Астрологічний прогноз на 6 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної позитивної енергетики, яку треба витрачати на доведення до ладу вже розпочатих справ – від професійних починань у цей час краще відмовитися. Пробувати себе в новій професії теж небажано – можуть з'явитися підводні камені, про існування яких неможливо знати заздалегідь. У фінансових питаннях необхідно бути вкрай обережними – великий ризик матеріальних втрат.

Символ дня: дракон, що дихає полум'ям.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, салатний, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: гематит, сердолік, опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність як ускладнення хронічних захворювань, так і появи нових – у будь-якому разі ситуація потребує екстреного втручання та відповідних медичних заходів. Тим, кому пощастить, і захворювання обминуть їх стороною, бажано оздоровлювати організм: найкраще – зробити спосіб життя здоровим, займатися спортом, стежити за харчуванням.

Сни дня: важкі, але реалістичні сни, в яких людина опиняється у складному становищі, свідчать, що вона нехтує духовними цінностями, зосереджуючись на матеріальних – варто взяти цю інформацію до роздумів.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки, тому можна сміливо вирушати до перукарні.

Афоризм дня: "Недостатньо бути працьовитим – мурашки теж працьовиті. Важливо розуміти, на що спрямована твоя працьовитість" (американський письменник і філософ Генрі Девід Торо).

Ангел-охоронець дня: Белом – дарує жінкам щасливе заміжжя та материнство.

Магія і містика дня: можна працювати з напівдорогоцінним камінням і мінералами. Важливо також дослухатися до своєї підсвідомості – вона може дати правильну підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: з гострими предметами необхідно поводитися з максимальною обережністю – можна легко поранитися.

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