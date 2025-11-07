ТСН в социальных сетях

Астрология
58
2 мин

Астрологический прогноз на 7 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Мила Королева
Обезьяна

Обезьяна / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться серьезных дел — даже в сфере домашнего хозяйства, финансовых сделок и принятия важных решений.

Символ дня: обезьяна.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но к серьезным последствиям не приведут.

Питание дня: можно очищать организм при помощи детокс-диеты.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: избежать порчи и сглаза поможет оберег с бирюзой.

Сны дня: подсказка, содержащаяся в снах нынешней ночи, поможет излечиться от серьезного заболевания, так что не стоит ее игнорировать.

Табу дня: под запретом находятся вредные привычки — прежде всего алкоголь и курение.

Цитата дня: «Извлекающий уроки из горестей и прошлых бедствий становится мудрым» (Хасан аль-Басри).

