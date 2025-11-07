- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 7 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться серьезных дел — даже в сфере домашнего хозяйства, финансовых сделок и принятия важных решений.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: опал, шпинель.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но к серьезным последствиям не приведут.
Питание дня: можно очищать организм при помощи детокс-диеты.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: избежать порчи и сглаза поможет оберег с бирюзой.
Сны дня: подсказка, содержащаяся в снах нынешней ночи, поможет излечиться от серьезного заболевания, так что не стоит ее игнорировать.
Табу дня: под запретом находятся вредные привычки — прежде всего алкоголь и курение.
Цитата дня: «Извлекающий уроки из горестей и прошлых бедствий становится мудрым» (Хасан аль-Басри).
