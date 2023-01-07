Астрологический прогноз на 7 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на то, что день подходит для любых дел, направленных на созидание, лучше отказаться от них, поскольку, во-первых, на календаре выходной, а во-вторых, праздник. Желательно провести его с семьей, уделив особое внимание пожилым родственникам и детям.

Символ дня: голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, небесно-голубой.

Счастливые камни дня: чароит, все виды жемчуга, кроме черного.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: могут дать о себе знать заболевания, связанные с кровью, а поскольку ее свертываемость понизится, от хирургических операций желательно отказаться.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность – не переедать, но и не голодать.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать важный совет, но только в том случае, если их удастся правильно расшифровать.

Табу дня: нельзя ссориться с окружающими людьми – конфликт может привести к неожиданному повороту.

Ангел-хранитель дня: Эдор – помогает найти правильный вывод из самых сложных и запутанных ситуаций.

Афоризм дня: "Немалая часть успеха – желание преуспеть" (Сенека).

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