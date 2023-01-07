Астрологічний прогноз на 7 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на те, що день підходить для будь-яких справ, спрямованих на творення, краще відмовитися від них, оскільки, по-перше, на календарі вихідний, а по-друге, свято. Бажано провести його з сім'єю, приділивши особливу увагу літнім родичам та дітям.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, сріблястий, блакитний.

Щасливі камені дня: чароїт, всі види перлів, крім чорного.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: можуть дати себе знати захворювання, пов'язані з кров'ю, і оскільки її згортання знизиться, від хірургічних операцій бажано відмовитися.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності – не переїдати, але й не голодувати.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни цієї ночі можуть дати важливу пораду, але тільки в тому разі, якщо їх вдасться правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна сваритися з людьми – конфлікт може призвести до несподіваного повороту.

Ангел -охоронець дня: Едор – допомагає знайти правильний висновок із найскладніших та заплутаних ситуацій.

Афоризм дня: "Немала частина успіху — бажання досягти успіху"(Сенека).

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