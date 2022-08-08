Астрологический прогноз на 8 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – их исход будет прямо противоположным ожидаемому, поэтому лучше сосредоточиться на уже начатых проектах.
Символ дня: магическая чаша.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.
Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: эмоциональные и психические перегрузки могут негативно сказаться на самочувствии и состоянии здоровья. От хирургического вмешательства необходимо отказаться, особенно если речь будет идти о сердце и сосудах.
Сны дня: сны нынешней ночи с большой долей вероятности окажутся вещими и сбудутся ровно через неделю.
Афоризм дня: "То, что потрачено на других, никогда не потрачено впустую" (Арчибальд Кронин).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Ломадор – покровительствует исследователям и первооткрывателям.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой.
Читайте также:
- Соединение Марса, Урана и Восходящего Узла в Тельце 30 июля - 10 августа 2022-го: что нас ждет в это время
- Любовный гороскоп на август 2022 года
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2022 года