Астрологический прогноз на 8 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – их исход будет прямо противоположным ожидаемому, поэтому лучше сосредоточиться на уже начатых проектах.

Символ дня: магическая чаша.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: эмоциональные и психические перегрузки могут негативно сказаться на самочувствии и состоянии здоровья. От хирургического вмешательства необходимо отказаться, особенно если речь будет идти о сердце и сосудах.

Сны дня: сны нынешней ночи с большой долей вероятности окажутся вещими и сбудутся ровно через неделю.

Афоризм дня: "То, что потрачено на других, никогда не потрачено впустую" (Арчибальд Кронин).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Ломадор – покровительствует исследователям и первооткрывателям.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой.

Читайте также: