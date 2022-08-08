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Астрологический прогноз на 8 августа

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Астрологический прогноз на 8 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – их исход будет прямо противоположным ожидаемому, поэтому лучше сосредоточиться на уже начатых проектах. 

Символ дня: магическая чаша. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: эмоциональные и психические перегрузки могут негативно сказаться на самочувствии и состоянии здоровья. От хирургического вмешательства необходимо отказаться, особенно если речь будет идти о сердце и сосудах. 

Сны дня: сны нынешней ночи с большой долей вероятности окажутся вещими и сбудутся ровно через неделю. 

Афоризм дня: "То, что потрачено на других, никогда не потрачено впустую" (Арчибальд Кронин). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Ломадор – покровительствует исследователям и первооткрывателям. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой. 

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