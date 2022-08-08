Астрологічний прогноз на 8 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день категорично невдалий для початку нових справ – їхній результат буде прямо протилежний очікуваному, тож краще зосередитися на вже розпочатих проєктах.
Символ дня: магічна чаша.
Стихія дня: Дерево.
Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.
Щасливе число дня: 3.
Щасливі кольори дня: блакитний, лазуровий.
Щасливе каміння дня: жовті корали, рожеві перли.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: емоційні і психічні навантаження можуть негативно відобразитися на самопочутті та стані здоров'я. Від хірургічного втручання необхідно відмовитися, особливо якщо йтиметься про серце й судини.
Сни дня: сни нинішньої ночі з великою ймовірністю будуть віщими і здійсняться рівно за тиждень.
Афоризм дня: "Те, що витрачено на інших, ніколи не витрачено даремно" (Арчибальд Кронін).
Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.
Ангел-охоронець дня: Ломадор – опікується дослідниками і першовідкривачами.
Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.
Табу дня: не можна бити посуд, особливо скляний – це може стати поганою прикметою.
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