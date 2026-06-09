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Астрологический прогноз на 9 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день подходит для решительных поступков, принятия серьезных решений и воплощения в жизнь грандиозных проектов. Можно разрушать старое, но только с одним условием: на его месте обязательно будет построено новое.
Символ дня: гора.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если сразу же обратиться к врачу. Нежелательно заниматься самолечением и выбирать в качестве лечебных средств гомеопатию — принимать нужно только аптечные препараты.
Питание: необходимо ограничить себя в питье: чем меньше жидкости — даже в виде первых блюд — мы будем употреблять, тем лучше.
Стрижка дня: стрижка в этот день находится под запретом — в этот день она может навлечь на человека неприятности и болезни.
Дачные работы дня: можно облагораживать дачный участок — в частности, заниматься строительством на нем.
Магия и мистика дня: можно — в случае необходимости — обращаться за помощью к античным и языческим богам.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о наличии у него творческого потенциала и возможности его раскрыть.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки — они, скорее всего, окажутся неудачными.
Цитата дня: «Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины» (Клод Адриан Гельвеций).
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