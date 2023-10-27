Финансовый гороскоп на ноябрь 2023

Месяц активности в деловой сфере, получения долгожданной прибыли, профессионального развития и серьезных трансформаций во всех жизненных областях. Особенно важные события будут происходить в середине ноября, определяющие динамику до конца 2023 года.

Важно помнить, что все получается только у мотивированных, уверенных в себе людей. Астрологическая погода в ноябре благоприятствует личностному развитию, новому активному жизненному циклу, обретению почвы под ногами. В каждом из нас есть все необходимое для процветания и все, что следует сделать – пробудить это. Понимание своей натальной карты открывает возможности, помогает выйти из замкнутого круга проблем и максимально эффективно использовать потенциал, заложенный от рождения.

Транзит Белой Луны по Тельцу с 12 ноября и новолуние 13 ноября в Скорпионе открывают новые возможности для решения имущественных и финансовых вопросов. Новый 2-х летний цикл Марса, который начинается 18 ноября в Скорпионе, активизирует ось ресурсов и взаимообмена энергией (Телец – Скорпион), что является благоприятным фактором, позволяющим решить материальные проблемы.

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ОВЕН

Усиление жизненной энергии, повышенные ораторские способности и стремление действовать и достигать целей найдут применение, как в обыденной жизни, так и в деловой сфере. Финансовые вопросы будут волновать вас больше обычного, запутывая вас в тревожных сомнениях, но во второй половине ноября будут благополучно разрешены. Главное не поддаться сиюминутному порыву одним махом избавиться от проблем, взяв кредит. Важные встречи и подписание договоров лучше перенести на период, после 17 ноября.

ТЕЛЕЦ

Торможение дел и задержки с выплатами в первой декаде ноября может подтолкнуть к необдуманным действиям. Усилится тяга не только к авантюрам и азартным играм, но и к авантюристам, сулящим моментальную выгоду. В середине ноября легко стать жертвой мошенников, поэтому надо быть начеку. Новый цикл Марса 18 ноября наделит вас неожиданно озаряющими разум идеями и повышенным стремлением действовать. Ваша эффективность значительно возрастает в третьей декаде месяца.

БЛИЗНЕЦЫ

Отголоски неприятностей второй половины прошлого месяца сказываются на вас в течение минимум 7 дней ноября. В это время расходы больше чем доходы, увеличивается количество бесполезных контактов, возникает сожаление о ранее допущенных ошибках. Но с 13 ноября Начинается благоприятный период, и он не будет омрачен прошлыми неприятностями, поэтому вы просто обязаны использовать все открывающиеся перед вами возможности с удвоенной силой.

РАК

Транзитные планеты, перемещаясь по Скорпиону, образуют гармоничные аспекты к вашему Солнцу, раздувая ваше воображение и мечтательность. Хорошо бы усилившуюся фантазию монетизировать, тем более, все возможности для этого появляются. Даже самых скептически настроенных во второй половине ноября будет переполнять необъяснимая радость, а хорошее настроение и позитивный настрой разольются океаном доброты, как в окружающем мире, так и внутри вас, подталкивая на добрые слова и поступки.

ЛЕВ

Ноябрь полезно провести активно без малейшего намека на лень, активно воплощая в жизнь свои замыслы. Немного подпортит настроение напряженное новолуние 13 ноября, путая нвам карты и заставляя не соизмерять ваши желания с реальными возможностями. Вас будет слегка раздирать противоречие между эмоциями и логическими выводами, и определенно лучше будет склониться в сторону разума. Берегите ресурсы – они вам понадобятся для перспективных вложений во второй половине ноября.

ДЕВА

Некоторые финансовые сложности в первой декаде ноября подтолкнут вас к решительным действиям. Месяц отлично подходит для того, чтобы закончить старые дела, уйти с неинтересной, бесперспективной работы и начать новую жизнь с новолуния 13 ноября. Идеальное время для начинаний в любой сфере – от решения наконец-то заняться спортом до намерения переехать в другую страну. Велика вероятность, что все дела будут доведены до конца и дадут результаты, которые даже превзойдут ваши ожидания.

ВЕСЫ

Возврат вашего управителя – Венеры в свою обитель, в знак Весы 8 ноября, подарит вам приподнятое настроение и смелость не пасовать перед трудностями. Самоуверенность станет самодостаточностью, а нерешительность – способностью трезво оценивать ситуацию и совершать взвешенные поступки. Проведите месяц в активном общении, окружив себя и единомышленниками, а также тех, кто не согласен с вашим мнением, будет максимально правильным и эффективным. Это поможет найти вам более легкие способы заработка и профессиональной реализации.

СКОРПИОН

Судьбоносный месяц для вас, происходит перезагрузка по всем жизненным сферам. Предложение о сотрудничестве, приглашение на новую работу надо принимать без колебаний, с уверенностью глядя в завтрашний день. Подходящий месяц, чтобы избавиться от всего лишнего, и монотонно разобрать накопившиеся бумаги, заняться мелкими бытовыми вопросами, ведь у вас появляются силы довести до конца даже самые ненавистные дела. Пользуйтесь позитивным влиянием новолуния и начала нового цикла Марса в Скорпионе для того, чтобы горы свернуть

СТРЕЛЕЦ

Первая половина ноября подходит для того, чтобы избавиться от приземленных забот и во второй половине месяца открыть для себя новые перспективы. Старайтесь завершить все краткосрочные проекты, чтобы в сором времени сосредоточиться на долгосрочных. После новолуния 13 ноября начинается благоприятный период для открытия собственного бизнеса, образования новых деловых союзов, подписания договоров, зарубежных командировок. У вас все шансы к концу ноября осуществить все задуманное.

КОЗЕРОГ

Первая неделя ноября будет напряженной и нервной из-за стационарности Сатурна, вашего управителя. Многие Козероги почувствуют апатию и безразличие не только к окружающим, но и к собственной персоне. Но уже со второй декады ноября вы вернетесь в строй и сможете совершить революционные преобразования в профессиональной сфере и в бизнесе, значительно укрепив свое социальное и материальное положение. Активные энергии ноября необходимо использовать по максимуму тем, кто находится в поиске работы или хочет увеличить свой уровень дохода.

ВОДОЛЕЙ

Договаривайтесь о новом сотрудничестве, решительно переделывайте все залежавшиеся дела и закрывайте подзависшие вопросы. Вторая половина ноября отлично подходит для любых начинаний, как на профессиональном поприще, так и в быту. Необходимо работать с удвоенной силой и к концу ноября уровень доходов увеличится. Водолеям, находящимся в отпуске, стоит хотя бы ненадолго отвлечься от лености и начать расширять горизонты, продумывать варианты, как проявлять себя по-новому в профессиональной и общественной областях жизни.

РЫБЫ

Новолуние 13 ноября делает ваш разум необыкновенно чистым, сознание – ясным, а помыслы – светлыми. В этом месяце любой умственный и творческий труд принесет максимальную отдачу, а получение новых знаний будет даваться вам без особых усилий. Благодаря усилившейся способности моментально приспособиться к меняющимся обстоятельствам, стресс и переживания обойдут вас стороной. Даже если произойдут кардинальные перемены и все пойдет не по плану, вам удастся найти верное и эффективное решение, чтобы сохранить рабочее место и не потерять доход.

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