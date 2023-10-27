Фінансовий гороскоп на листопад 2023 року

Місяць активності у діловій сфері, отримання довгоочікуваного прибутку, професійного розвитку та серйозних трансформацій у всіх життєвих областях. Особливо важливі події відбуватимуться у середині листопада, що визначають динаміку до кінця 2023 року.

Важливо пам'ятати, що все вдається лише у мотивованих, упевнених у собі людей. Астрологічна погода у листопаді сприяє особистому розвитку, новому активному життєвому циклу, здобуттю ґрунту під ногами. У кожному з нас є все необхідне для процвітання і все, що слід зробити, – розбудити це. Розуміння своєї натальної карти відкриває можливості, допомагає вийти із замкнутого кола проблем та максимально ефективно використати потенціал, закладений від народження.

Транзит Білого Місяця Тельцем від 12 листопада та молодик 13 листопада у Скорпіоні відкривають нові можливості для вирішення майнових та фінансових питань. Новий 2-річний цикл Марса, який розпочинається 18 листопада у Скорпіоні, активізує вісь ресурсів та взаємообміну енергією (Телець – Скорпіон), що є сприятливим фактором, який дозволяє вирішити матеріальні проблеми.

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ОВЕН

Посилення життєвої енергії, підвищені ораторські здібності та прагнення діяти і досягати мети знайдуть застосування, як у повсякденному житті, так і в діловій сфері. Фінансові питання хвилюватимуть вас більше звичайного, заплутуючи у тривожних сумнівах, але у другій половині листопада будуть вдало вирішені. Головне не піддатися миттєвому пориву одним махом позбутися проблем, взявши кредит. Важливі зустрічі та підписання договорів краще перенести на період після 17 листопада.

ТЕЛЕЦЬ

Гальмування справ та затримки з виплатами у першій декаді листопада може підштовхнути до необдуманих дій. Посилиться тяга не тільки до авантюр і азартних ігор, а й до авантюристів, які дають миттєву вигоду. У середині листопада легко стати жертвою шахраїв, тож треба бути напоготові. Новий цикл Марса 18 листопада наділить вас ідеями, що несподівано освітлюють розум, і підвищеним прагненням діяти. Ваша ефективність значно зростає у третій декаді місяця.

БЛИЗНЯТА

Відлуння неприємностей другої половини минулого місяця позначаються на вас протягом щонайменше 7 днів листопада. У цей час витрати більші ніж доходи, збільшується кількість марних контактів, виникає жаль про раніше припущені помилки. Але від 13 листопада починається сприятливий період, і він не буде затьмарений минулими неприємностями, тому ви просто зобов'язані використовувати всі можливості, що відкриваються перед вами, з подвоєною силою.

РАК

Транзитні планети, переміщуючись Скорпіоном, утворюють гармонійні аспекти до вашого Сонця, роздмухуючи вашу уяву і мрійливість. Добре було б фантазію, яка посилилася, монетизувати, тим більше, всі можливості для цього з'являються. Навіть найбільш скептично налаштованих у другій половині листопада переповнюватиме незрозуміла радість, а гарний та позитивний настрій розіллються океаном доброти, як у навколишньому світі, так і всередині вас, підштовхуючи на добрі слова та вчинки.

ЛЕВ

Листопад корисно провести активно без найменшого натяку на лінощі, активно втілюючи у життя свої задуми. Трохи зіпсує настрій напружений молодик 13 листопада, плутаючи нам карти і змушуючи не порівнювати ваші бажання з реальними можливостями. Вас будуть трохи роздирати суперечності між емоціями та логічними висновками, і напевно краще буде схилитися у бік розуму. Бережіть ресурси – вони знадобляться для перспективних вкладень у другій половині листопада.

ДІВА

Деякі фінансові складнощі у першій декаді листопада підштовхнуть вас до рішучих дій. Місяць чудово підходить для того, щоб закінчити старі справи, піти з нецікавої, безперспективної роботи та розпочати нове життя від молодика 13 листопада. Ідеальний час для починань у будь-якій сфері – від рішення зайнятися спортом до наміру переїхати до іншої країни. Велика ймовірність, що всі справи будуть доведені до кінця і дадуть результати, які перевершать ваші очікування.

ТЕРЕЗИ

Повернення вашого управителя – Венери – до своєї домівки, на знак Терези 8 листопада, подарує вам піднятий настрій і сміливість не пасувати перед труднощами. Самовпевненість стане самодостатністю, а нерішучість – здатністю тверезо оцінювати ситуацію та здійснювати виважені вчинки. Проведіть місяць у активному спілкуванні, оточивши себе та однодумцями, а також тих, хто не згоден з вашою думкою, буде максимально правильним та ефективним. Це допоможе знайти вам більш легкі способи заробітку та професійної реалізації.

СКОРПІОН

Доленосний місяць для вас, відбувається перезавантаження у всіх життєвих сферах. Пропозицію про співпрацю, запрошення на нову роботу треба приймати без вагань, з упевненістю дивлячись у завтрашній день. Підхожий місяць, щоб позбутися всього зайвого, і монотонно розібрати папери, що накопичилися, зайнятися дрібними побутовими питаннями, адже у вас з'являються сили довести до кінця навіть найненависніші справи. Користуйтеся позитивним впливом молодика та початку нового циклу Марса в Скорпіоні для того, щоб гори згорнути

СТРІЛЕЦЬ

Перша половина листопада підходить для того, щоб позбавитися приземлених турбот і в другій половині місяця відкрити для себе нові перспективи. Намагайтеся завершити всі короткострокові проекти, щоб у сором часу зосередитися на довгострокових. Після молодика 13 листопада починається сприятливий період для відкриття власного бізнесу, створення нових ділових спілок, підписання договорів, закордонних відряджень. У вас є всі шанси до кінця місяця здійснити все задумане.

КОЗОРІГ

Перший тиждень листопада буде напруженим і нервовим через стаціонарність Сатурна, вашого управителя. Багато Козорогів відчують апатію та байдужість не тільки до оточення, а й до власної персони. Але вже від другої декади листопада ви повернетесь до ладу і зможете здійснити революційні перетворення у професійній сфері та бізнесі, значно зміцнивши своє соціальне та матеріальне становище. Активні енергії листопада необхідно використовувати якомога більше тим, хто перебуває у пошуку роботи чи хоче збільшити свій рівень доходу.

ВОДОЛІЙ

Домовляйтеся про нову співпрацю, рішуче переробляйте всі справи, що залежалися, і закривайте питання, що залежали. Друга половина листопада відмінно підходить для будь-яких починань як на професійній ниві, так і в побуті. Необхідно працювати з подвоєною силою – і до кінця листопада рівень прибутків збільшиться. Водоліям, які перебувають у відпустці, варто хоча б ненадовго відволіктися від лінощів і почати розширювати горизонти, продумувати варіанти, як проявляти себе по-новому у професійній та громадській сферах життя.

РИБИ

Молодик 13 листопада робить ваш розум надзвичайно чистим, свідомість – ясною, а помисли – світлими. Цього місяця будь-яка розумова та творча праця принесуть максимальну віддачу, а отримання нових знань даватиметься вам без особливих зусиль. Завдяки здатності, що посилилася, миттєво пристосовуватися до мінливих обставин, стрес і переживання оминуть вас. Навіть якщо відбудуться кардинальні зміни і все піде за планом, вам вдасться знайти правильне і ефективне рішення, щоб зберегти робоче місце і не втратити прибуток.

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