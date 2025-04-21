Гороскоп любви на май 2025 года / © Credits

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Это месяц глубоких осознаний, страстных порывов и кармических развязок в любовной сфере. Май щедр к тем, кто умеет чувствовать. Энергии Венеры, Марса и Плутона создают яркие моменты, где чувства проходят через испытания, трансформации и неожиданные озарения, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Начало мая открывается гармоничными аспектами Меркурия и Юпитера, Венеры и ретро Плутона, помогая говорить о чувствах открыто и вдохновенно, расширяя горизонты любви. Эти аспекты способствуют пробуждению тайных желаний, возвращению прошлой любви, исцелить старые раны. Это время страсти и эмоциональной трансформации.

Середина месяца несет бурные эмоции и вызовы:

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12 мая — полнолуние в Скорпионе. Этот день может вскрыть внутренние конфликты, ревность, желание контроля. Но в то же время — это точка максимальной близости и искренности. Только честные чувства смогут выстоять.

С 13 по 17 мая — напряженная конфигурация «Тау-квадрат» между Юпитером и осью Лунных Узлов. Выбор между «тем, что должно быть» и «тем, чего хочет сердце» может стать судьбоносным. Важно не терять себя в водовороте эмоций.

18 мая — квадрат Меркурия с Марсом: неосторожное слово может ранить, поэтому важно говорить с любовью.

Ближе к концу мая ветер меняется — и вместе с ним приходит облегчение:

С 20 по 23 мая тригон Венеры и Марса зажигает искру страсти и баланса между мужским и женским началом. Это идеальное время для признаний, свиданий, примирений.

22 и 23 мая Солнце образует благоприятные аспекты с Нептуном и Плутоном, принося тонкость, мечтательность и глубину в отношения.

Сатурн в Овне с 25 мая усилит желание серьёзных обязательств, официального оформления взаимоотношений.

27 мая — новолуние в Близнецах вдохновляет на новые встречи, флирт и легкость. Это период, когда любовь становится игрой, путешествием, открытием.

Ключ к любви в мае — осознанность, честность и готовность к переходу на следующий уровень в отношениях. Май предлагает соединить огонь страсти с зрелостью чувств, доверие — с личной свободой, а мечты — с реальными шагами навстречу друг другу.

ОВЕН

Месяц глубоких переживаний, судьбоносных преобразований в сфере взаимоотношений. Появляется возможность проработать старые эмоциональные связи и освободиться от прошлого. Могут проявиться тайные чувства или завершиться сложные связи. Возможны романтические озарения и встречи, которые изменят восприятие любви.

ТЕЛЕЦ

Май несет глубину, страсть и неожиданность в любовной сфере, а ключевые аспекты помогут создать, трансформировать или укрепить важные связи. Многие представители знака достигнут гармонии между женскими и мужскими энергиями — это время страсти и романтики! Идеальное время для новых знакомств и укрепления связей.

БЛИЗНЕЦЫ

Май несет страсть, трансформацию и неожиданные повороты в романтических отношениях — от глубоких осознаний до ярких вспышек чувств. Переход Солнца и Меркурия в Близнецы (20 и 26 мая) подарит новые романтические возможности. Появится шанс на неожиданное сближение. Пользуйтесь своим обаянием, но не забывай про искренность!

РАК

Глубинные эмоциональные осознания и страстные моменты подарит полнолуние в Скорпионе 12 мая. Май будет динамичным, страстным и наполненным неожиданными открытиями в любви. Возможна проверка на стрессоустойчивость, которая откроет новые возможности, но главное при этом — остаться честным со своими чувствами.

ЛЕВ

Пик страсти и глубины — полнолуние в Скорпионе 12 мая активирует судьбоносные моменты в отношениях. Неожиданные перемены в чувственно эмоциональной сфере вероятны в середине месяца и это может дать внезапный поворот в отношениях. Тема партнерства становится особенно яркой. Доверьтесь своим эмоциям и не бойтесь показать их миру!

ДЕВА

В любовную сферу входит мистика и необъяснимое стечение обстоятельств. Май пробуждает сердце и зовет к честности, страсти и обновлению. Период кармических развязок, глубины и стабилизации в сфере личных взаимоотношений. Месяц благоприятен для важных эмоциональных решений. Не бойтесь отпустить прошлое ради нового будущего.

ВЕСЫ

Месяц внезапных новостей и предложений от романтического партнера. Венера (ваш управитель) в огненном Овне делает чувства стремительными, а желания и признания — смелыми. Полнолуние в Скорпионе 12 мая и новолуние в Близнецах 27 мая откроют темы глубины и лёгкости в любви. В этом месяце не стоит прятать свои чувства — наоборот, важно быть искренними, даже если испытываете трепет.

СКОРПИОН

Вы — в эпицентре любовных событий. Усиливается ваш магнетизм и привлекательность. Люди тянутся к вам, как к огню. Середина мая — время решительных шагов, откровенных разговоров и искренних проявлений. Полнолуние в Скорпионе 12 мая подталкивает к переосмыслению любви, к прощению и отпусканию старых обид. А уже с новолунием 27 мая начинается новая глава — будьте открыты неожиданностям.

СТРЕЛЕЦ

В мае любовь — это проверка на зрелость. Она приходит оттуда, где вы ее не ждете. Это месяц встреч в кругу друзей, легкого флирта и живого общения. Новолуние 27 мая даст шанс на обновление в любви — или новый поворот в отношениях. Не бойтесь инициативы — она будет вознаграждена. И не держитесь за то, что уже стало тенью.

КОЗЕРОГ

Любовь в мае — это не просто эмоции, это путь. Иногда страстный, иногда тихий. Позвольте себе быть настоящими. Делитесь, чувствуйте, выбирайте — сердцем. Желание контроля может мешать настоящей близости. Возможны разговоры о будущем, о ценностях и глубине чувств. Полнолуние 12 мая поможет распознать, что вам нужно на самом деле.

ВОДОЛЕЙ

Любовные отношения требуют внутренней работы. В первой половине мая возможны моменты сомнений и ревности. Но это не повод закрываться. Венера и Плутон помогут глубоко трансформировать старые эмоциональные паттерны. Ближе к новолунию 27 мая вас ждёт обновление в подходе к отношениям — станьте мягче к себе и другим.

РЫБЫ

Глубина — ваш второй язык, и май говорит им в полную силу. Все, что скрыто, может выйти на поверхность. Середина мая может принести и очищение, и притяжение. Планеты помогают найти нужные слова, чтобы открыть сердце. Особенно удачными будут путешествия вдвоем. Партнер, который разделяет ваш взгляд на мир, уже где-то рядом.