Гороскоп кохання на травень 2025 року / © Credits

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Це місяць глибоких усвідомлень, пристрасних поривів та кармічних розв’язок у любовній сфері. Травень щедрий до тих, хто вміє відчувати. Енергії Венери, Марса та Плутона створюють яскраві моменти, де почуття проходять через випробування, трансформації та несподівані осяяння, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Початок травня відкривається гармонійними аспектами Меркурія та Юпітера, Венери та ретро-Плутона, допомагаючи говорити про почуття відкрито та натхненно, розширюючи горизонти кохання. Ці аспекти сприяють пробудженню таємних бажань, поверненню минулого кохання, зцілити старі рани. Це час пристрасті та емоційної трансформації.

Середина місяця несе бурхливі емоції та виклики:

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12 травня — повня в Скорпіоні. Цей день може розкрити внутрішні конфлікти, ревнощі, бажання контролю. Але в той же час це точка максимальної близькості і щирості. Лише чесні почуття зможуть вистояти.

Від 13 по 17 травня — напружена конфігурація «Тау-квадрат» між Юпітером та віссю Місячних Вузлів. Вибір між тим, що має бути і тим, чого хоче серце, може стати доленосним. Важливо не втрачати себе у вирі емоцій.

18 травня — квадрат Меркурія з Марсом: необережне слово може поранити, тож важливо говорити із любов’ю.

Ближче до кінця травня змінюється вітер — і разом з ним приходить полегшення:

Від 20 до 23 травня тригон Венери та Марса запалює іскру пристрасті та балансу між чоловічим та жіночим початком. Це ідеальний час для зізнань, побачень, примирень.

22 і 23 травня Сонце утворює сприятливі аспекти з Нептуном і Плутоном, приносячи тонкість, мрійливість та глибину у стосунки.

Сатурн у Овні від 25 травня посилить бажання серйозних зобов’язань, офіційного оформлення стосунків.

27 травня — молодик у Близнятах надихає на нові зустрічі, флірт і легкість. Це період, коли кохання стає грою, подорожжю, відкриттям.

Ключ до кохання у травні — усвідомленість, чесність і готовність до переходу на наступний рівень у відносинах. Травень пропонує поєднати вогонь пристрасті зі зрілістю почуттів, довіру — з особистою свободою, а мрії з реальними кроками назустріч одне одному.

ОВЕН

Місяць глибоких переживань, доленосних перетворень у сфері взаємин. З’являється можливість опрацювати старі емоційні зв’язки та звільнитися від минулого. Можуть виявитися таємні почуття чи завершитися складні зв’язки. Можливі романтичні осяяння та зустрічі, які змінять сприйняття кохання.

ТЕЛЕЦЬ

Травень несе глибину, пристрасть і несподіванку в любовній сфері, а ключові аспекти допоможуть створити, трансформувати або зміцнити важливі зв’язки. Багато представників знака досягнуть гармонії між жіночими та чоловічими енергіями — це час пристрасті та романтики! Ідеальний час для нових знайомств та зміцнення зв’язків.

БЛИЗНЯТА

Травень несе пристрасть, трансформацію і несподівані повороти в романтичних стосунках — від глибоких усвідомлень до яскравих спалахів почуттів. Перехід Сонця і Меркурія в Близнята (20 і 26 травня) подарує нові романтичні можливості. З’явиться шанс на несподіване зближення. Користуйтеся своєю чарівністю, але не забувайте про щирість!

РАК

Глибинні емоційні усвідомлення та пристрасні моменти подарує повний місяць у Скорпіоні 12 травня. Травень буде динамічним, пристрасним і наповненим несподіваними відкриттями у коханні. Можлива перевірка на стійкість до стресів, яка відкриє нові можливості, але головне при цьому — залишитися чесним зі своїми почуттями.

ЛЕВ

Пік пристрасті та глибини — повня у Скорпіоні 12 травня активує доленосні моменти у стосунках. Несподівані зміни в емоційній сфері можливі в середині місяця і це може дати раптовий поворот у взаєминах. Тема партнерства стає особливо яскравою. Довіртеся своїм емоціям і не бійтеся показати їх світові!

ДІВА

У любовну сферу входять містика і нез’ясовний збіг обставин. Травень будить серце і кличе до чесності, пристрасті та оновлення. Період кармічних розв’язок, глибини та стабілізації у сфері особистих взаємин. Місяць сприятливий для важливих емоційних рішень. Не бійтеся відпустити минуле заради нового майбутнього.

ТЕРЕЗИ

Місяць раптових новин та пропозицій від романтичного партнера. Венера (ваш управитель) у вогненному Овні робить почуття стрімкими, а бажання та визнання — сміливими. Повня у Скорпіоні 12 травня та молодик у Близнятах 27 травня відкриють теми глибини та легкості у коханні. Цього місяця не варто ховати свої почуття — навпаки, важливо бути щирими, навіть якщо відчуваєте трепет.

СКОРПІОН

Ви в епіцентрі любовних подій. Посилюються ваші магнетизм та привабливість. Люди тягнуться до вас як до вогню. Середина травня — час рішучих кроків, відвертих розмов та щирих проявів. Повний місяць у Скорпіоні 12 травня підштовхує до переосмислення кохання, до пробачення та відпускання старих образ. А вже з молодиком 27 травня починається новий розділ — будьте відкриті несподіванкам.

СТРІЛЕЦЬ

У травні кохання — це перевірка на зрілість. Вона приходить звідти, де ви на неї не чекаєте. Це місяць зустрічей у колі друзів, легкого флірту та живого спілкування. Молодик 27 травня дасть шанс на оновлення в коханні — або новий поворот у стосунках. Не бійтеся ініціативи — її буде винагороджено. І не тримайтеся за те, що вже стало тінню.

КОЗОРІГ

Кохання у травні — це не просто емоції, це шлях. Іноді пристрасний, іноді тихий. Дозвольте собі бути справжніми. Діліться, відчувайте, вибирайте — серцем. Бажання контролю може заважати реальній близькості. Можливі розмови про майбутнє, про цінності та глибину почуттів. Повня 12 травня допоможе розпізнати, що вам потрібно насправді.

ВОДОЛІЙ

Любовні стосунки потребують внутрішньої роботи. У першій половині травня можливі моменти сумнівів та ревнощів. Але це не привід закриватися. Венера та Плутон допоможуть глибоко трансформувати старі емоційні патерни. Ближче до молодика 27 травня на вас чекає оновлення у підході до стосунків — станьте м’якшими до себе та інших.

РИБИ

Глибина — ваша друга мова, і травень говорить нею на повну силу. Все, що приховано, може вийти на поверхню. Середина травня може принести і очищення, і тяжіння. Планети допомагають знайти необхідні слова, щоб відкрити серце. Особливо вдалими будуть подорожі удвох. Партнер, який поділяє ваш погляд на світ, уже поряд.