Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: день, когда усилия дадут результат

Причем, коснуться это может не только профессиональных, но и – коль скоро на календаре выходной – бытовых или личных вопросов. Так, велика вероятность того, что действия, направленные на облагораживания жилья, превратят его в картинку из каталога, а воспитательные меры дадут прекрасный результат.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 августа для Овнов

Ни в коем случае нельзя сомневаться в правильности цели, которую вы перед собой поставили: в противном случае, энергия, которая предназначена для ее достижения, будет потрачена не на работу, а на переживания.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 августа для Тельцов

Домашней работой сегодня лучше заниматься без энтузиазма – по мере необходимости, иначе вы можете потерять к ней интерес и наполовину убранный дом будет представлять собой странное зрелище.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 августа для Близнецов

Постарайтесь никого не обманывать: солгав один раз, вы попадете в «паучью сеть», которая будет затягивать вас все глубже и глубже, не давая вырваться из цепи фальшивых слов и обещаний.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 августа для Раков

Представителям вашего знака категорически не рекомендуется давать деньги в долг, особенно, близким друзьям: скорее всего, они не смогут вернуть то, что взяли, а вы останетесь и без денег, и без друга.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 августа для Львов

Не допускайте несправедливости по отношению к себе и близким вам людям – столкнувшись с такой ситуацией, немедленно пресекайте любые попытки предвзятости и необъективности.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 августа для Дев

День благоприятен для восстановления отношений с людьми, которые по какой-то причине на время исчезли из вашей жизни: сегодня они могут неожиданно объявиться, продемонстрировав доброжелательные намерения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 августа для Весов

Мысли, приходящие в голову в этот день, особенно если они будут касаться профессиональной деятельности, необходимо не запоминать, а записывать – не стоит разбрасываться перспективными замыслами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 августа для Скорпионов

Благоприятный день для составления планов на перспективу – от недели до месяца: вам удастся решить, что необходимо сделать в первую очередь и отделить важные дела от второстепенных

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 августа для Стрельцов

Ни у кого не спрашивайте совета относительно того, как вам поступить в сложившейся жизненной ситуации, все равно никто, кроме вас, не сможет в ней сориентироваться

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 августа для Козерогов

Вам может показаться, что запасов энергии хватит на все дела, которые вы запланировали, но это обманчивое впечатление: силы надо экономить, и, в связи с этим, заниматься только тем, что действительно важно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 августа для Водолеев

Хорошее время для купли и продажи: все, что будет приобретено в этот день, окажется отменного качества, а проданное принесет гораздо большую прибыль, чем та, на которую вы рассчитывали изначально.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 августа для Рыб

Представители знака, которые давно подумывает о смене рода деятельности, но не знает, чем именно заняться, сегодня могут получить ответ на свой внутренний вопрос – главное, не пропустить подсказку Вселенной.

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